"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии

ТАСС, 20 марта. "Манчестер Сити" обыграл в гостях "Эвертон" со счетом 2:0 в матче четвертьфинала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк".

Голами в матче отметились Илкай Гюндоган (84-я минута) и Кевин Де Брёйне (90).

В последний раз команды встречались в розыгрыше Кубка Англии в сезоне-1980/81, также в четвертьфинале. Тогда после победы в дополнительном матче дальше прошел "Манчестер Сити". Всего клуб из Манчестера шесть раз становился обладателем Кубка Англии, в последний раз - в сезоне-2018/19.

"Манчестер Сити" не проигрывает в гостях на протяжении 17 матчей во всех турнирах (15 побед, две ничьи). В последний раз команда уступила на выезде в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма", который прошел 21 ноября 2020 года (0:2).

Ранее в субботу в полуфинал вышел "Саутгемптон", обыгравший в гостях "Борнмут" из Чемпионшипа - второго по силе английского дивизиона (3:0). Жеребьевка полуфинальных матчей состоится 21 марта. Также в этот день пройдут матчи 1/4 финала "Челси" - "Шеффилд Юнайтед" и "Лестер" - "Манчестер Юнайтед".