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Бокс

Бетербиев заявил, что "спал" большую часть боя с Дайнесом

Российский боксер отдал должное мастерству соперника, которого нокаутировал в 10-м раунде
Артур Бетербиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Артур Бетербиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский боксер Артур Бетербиев считает, что довольно пассивно вел бой против немца Адама Дайнеса. Об этом он рассказал ТАСС.

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В субботу Бетербиев победил Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

"Мой соперник достойно провел бой. Я же спал большую часть боя, тренер сказал, чтобы я проснулся. Я рад, что победил сегодня, победил досрочно", - сказал боксер.

В послужном списке 36-летнего Бетербиева теперь 16 побед (16 нокаутом) и ни одного поражения. Он в четвертый раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом, и в первый - WBC, который завоевал в октябре 2019 года, выиграв у украинца Александра Гвоздика.

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