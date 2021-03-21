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Футбол в Испании

Гол вратаря в добавленное время помог "Севилье" уйти от поражения в матче с "Вальядолидом"

Встреча чемпионата Испании завершилась со счетом 1:1. Яссин Буну сравнял счет на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте
Футболисты "Вальядолида" Рубен Алькараз и "Севильи" Жоан Жордан EPA-EFE/R. GARCIA
Описание
Футболисты "Вальядолида" Рубен Алькараз и "Севильи" Жоан Жордан
© EPA-EFE/R. GARCIA

ТАСС, 21 марта. "Вальядолид" сыграл вничью с "Севильей" со счетом 1:1 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Счет на 44-й минуте открыл нападающий хозяев Фабиан Орельяна, реализовав пенальти. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте отличился вратарь "Севильи" Яссин Буну.

В турнирной таблице "Севилья" занимает четвертое место, набрав 55 очков. "Вальядолид" с 27 очками идет 16-м.

В следующем туре "Севилья" 4 апреля примет лидирующий в чемпионате "Атлетико", а "Вальядолид" 5 апреля в гостях встретится с "Барселоной".

Результаты других матчей игрового дня

  • "Атлетик" - "Эйбар" - 1:1;
  • "Сельта" - "Реал" - 1:3;
  • "Уэска" - "Осасуна" - 0:0.
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