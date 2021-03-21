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Бокс

Бетербиев заявил, что согласился бы провести бой против Сауля Альвареса

Российский боксер готов ради этого "спуститься" в его весовую категорию

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский боксер Артур Бетербиев ответил бы согласием на предложение провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом россиянин заявил на пресс-конференции.

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"Канело - крутой боксер, он мне нравится. Это не будет преградой, чтобы выйти с ним в ринг, если будет предложение. Я с радостью бы побоксировал, я мог бы и спуститься в весовую категорию ниже, я хорошо сделаю вес", - сказал Бетербиев.

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