Следующий бой Бетербиева может быть объединительным

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский боксер Артур Бетербиев хочет в следующем поединке претендовать на еще один титул. Об этом ТАСС сообщил тренер россиянина Марк Рэмси.

Россиянин Бетербиев победил Дайнеса и защитил два титула чемпиона мира по боксу

В субботу в Москве Бетербиев победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

"Да, нам интересен объединительный бой за один из титулов. Неважно, против кого. Или это будет победитель боя Бивол - Ричардс, или победитель поединка Власов - Смит", - сказал Рэмси.

Обладателем титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 79,38 кг является россиянин Дмитрий Бивол.