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НБА

Леброн Джеймс получил травму и выбыл на неопределенный срок

Баскетболист "Лейкерс" не смог завершить матч против "Атланты"
Леброн Джеймс AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Описание
Леброн Джеймс
© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 21 марта. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс получил повреждение в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Атланты" (94:99) в субботу.

Джеймс смог провести на площадке чуть больше 10 минут. По информации ESPN, МРТ показала отсутствие перелома, но врачи диагностировали растяжение связок ноги. Прогнозов относительно времени восстановления пока нет.

Джеймс - четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В текущем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,8 очка, делает 8,1 подбора и 8,0 передачи. В составе "Лейкерс" пока не восстановился после травмы другой лидер - Энтони Дэвис. Действующий чемпион НБА занимает третье место в Западной конференции.

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