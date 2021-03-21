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ММА

Магомедшарипов обратился к президенту UFC с вопросом о следующем бое

Последний поединок россиянин провел в ноябре 2019 года
Забит Магомедшарипов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Забит Магомедшарипов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов обратился к президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту с просьбой назвать имя следующего соперника. Об этом Магомедшарипов заявил ТАСС.

"Даже не знаю, что бы ему сказал. Who is next? (кто следующий? - прим. ТАСС)", - сказал Магомедшарипов.

Магомедшариипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. После россиянин должен был провести бой против мексиканца Яира Родригеса, однако поединок несколько раз отменялся. Всего на счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.

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