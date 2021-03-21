Стэмкос: Василевский в игре с "Чикаго" снова доказал, что является лучшим вратарем в мире

ТАСС, 21 марта. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Чикаго" снова доказал, что является лучшим вратарем в мире. Об этом заявил капитан "Тампы" Стивен Стэмкос, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

"Тампа" дома выиграла со счетом 4:1, россиянин отразил 30 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи. Василевский одержал 11-ю победу подряд, это повторение самой длинной серии в истории клуба.