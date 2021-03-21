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НХЛ

Стэмкос: Василевский в игре с "Чикаго" снова доказал, что является лучшим вратарем в мире

Российский голкипер одержал 11-ю победу подряд

ТАСС, 21 марта. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Чикаго" снова доказал, что является лучшим вратарем в мире. Об этом заявил капитан "Тампы" Стивен Стэмкос, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

"Тампа" дома выиграла со счетом 4:1, россиянин отразил 30 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи. Василевский одержал 11-ю победу подряд, это повторение самой длинной серии в истории клуба.

"Это была одна из тех игр, в которых, особенно во втором периоде, мы слишком сильно полагались на Василевского, - сказал Стамкос. - У нас будут подобные игры в течение всего сезона, нужно просто попытаться свести их к минимуму. Мы знаем, что у нас лучший вратарь в мире, он снова показал это сегодня".

"Тампа" лидирует в таблице Центрального дивизиона с 46 очками после 30 игр.

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