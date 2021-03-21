Магомедшарипов хочет провести бой за титул чемпиона UFC

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов хочет провести поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Магомедшарипов заявил ТАСС.

"Да, было бы интересно подраться с победителем боя Ортега - Волкановски. Это уже совсем другая мотивация", - сказал Магомедшарипов.

Титул UFC должны оспорить действующий чемпион Александр Волкановски и Брайан Ортега. Бой должен был состояться 27 марта, но был перенесен на более поздний срок из-за коронавируса.

Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение.