Победительница юниорского чемпионата мира фристайлистка Орлова планирует попасть на Игры

КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Российская фристайлистка Ксения Орлова, завоевавшая золотую медаль в дисциплине "слоупстайл" на проходящем в Красноярске юниорском первенстве мира по фристайлу и сноуборду, планирует попасть на Олимпийские игры. Об этом она рассказала журналистам.

В финальной попытке Орлова набрала 86,50 балла. Второе место заняла немка Мюриэль Мор (81,25), третье - швейцарка Мишель Рагет (69,25).

"Я довольна своим прокатом, правда, на втором трамплине я могла бы прыгнуть лучше, - сказала Орлова. - Сегодня изменчивая погода, иногда дует ветер с порывами, поэтому то долетаешь, то не долетаешь. В дальнейшем в мои планы входит попасть на Олимпийские игры и победить".

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.