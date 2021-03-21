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Хоккей с мячом
Обновлено 

"Енисей" стал пятикратным чемпионом России по хоккею с мячом

В финале красноярцы переиграли московское "Динамо"
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 21 марта. Красноярский "Енисей" победил со счетом 4:2 московское "Динамо" в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Красноярске на арене "Енисей".

У победителей голы на счету Олега Толстихина (28-я минута), Алмаза Миргазова (43, 88) и Ильи Лопатина (77). В составе московского клуба отличились Владислав Тарасов (55) и Максим Василенко (82).

"Енисей" стал пятикратным чемпионом страны (2001, 2014, 2015, 2016, 2021). Бронзовые медали турнира завоевал хабаровский "СКА-Нефтяник", победивший по суммей двух матчей архангельский "Водник" (4:4, 4:2).

В предыдущем сезоне, который был завершен досрочно из-за пандемии, "СКА-Нефтяник" и "Динамо" были признаны чемпионами России, "Енисей" и "Водник" стали обладателями бронзовых наград. 

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