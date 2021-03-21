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Олимпиада в Токио

В федерации гандбола считают, что россиянки не показывают своей игры в отборе на Олимпиаду

Женская сборная России досрочно гарантировала себе участие в Олимпиаде в Токио
Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу не показывает качественной игры на олимпийском квалификационном турнире. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

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На квалификационном турнире, который проходит в Венгрии, сборная России одержала победы над командами Сербии (29:24) и Казахстана (33:26) и досрочно гарантировала себе путевку на Олимпиаду. Первый турнир в качестве главного тренера проводит Алексей Алексеев. В его штабе находится Евгений Трефилов, под руководством которого россиянки четырежды стали чемпионками мира и выиграли Олимпиаду 2016 года.

"Считаю, что игра, которую показали [в прошедших матчах], не наша, - сказал Воронин. - Мы должны показывать более качественный гандбол. Не думаю, что Евгений Васильевич оказывает какое-то давление на Алексея Александровича. Он только помогает с учетом своего опыта".

"Давление на главного тренера присутствует, потому что это его первый турнир в качестве главного тренера, и он самый важный. Степень ошибки очень высока, поэтому человек не переживает", - добавил собеседник агентства.

В воскресенье сборная России проведет заключительный матч квалификационного турнира с командой Венгрии. "Разбор качества игры будет производиться со всем тренерским штабом, включая Трефилова. Давайте посмотрим, как сложится заключительный матч с венгерками. В любом случае Алексеев работает с этой сборной и с учетом попадания на Олимпиаду будет работать с ней и дальше", - заключил генеральный директор ФГР.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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