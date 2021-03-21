Кутепов назвал Черчесова и Тедеско абсолютно разными тренерами

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско являются абсолютно разными специалистами. Такое мнение журналистам высказал защитник национальной команды и красно-белых Илья Кутепов.

Сборная России в Сочи продолжает подготовку к мартовским отборочным матчам чемпионата мира 2022 года. В воскресенье состоялась очередная тренировка.

"Не могу сопоставить Черчесова и Тедеско. Ничего общего, абсолютно", - сказал Кутепов. Он добавил, что в воскресенье вечером команда приступает к разбору мальтийской сборной.

"Фамилий мальтийских игроков не знаю: ребята собрались, сегодня начинаем разбирать соперника, готовиться. Что касается меня, я готов играть на любой позиции", - заключил он.

24 марта россияне на выезде сыграют против сборной Мальты, 27 марта - дома с командой Словении, 30 марта - в гостях против словаков.