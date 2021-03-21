В комиссии РФС не нашли нарушения правил в эпизоде с падением Полоза в штрафной "Химок"

ТАСС, 21 марта. Главный арбитр матча 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между подмосковными "Химками" и "Ростовом" Сергей Лапочкин верно не назначил пенальти в эпизоде с падением в штрафной форварда ростовчан Дмитрия Полоза. Об этом говорится в решении экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), опубликованном на официальном сайте РФС.

12 марта "Химки" на своем поле обыграли "Ростов" со счетом 1:0. Эпизод с Полозом произошел на 75-й минуте встречи - форвард принял мяч на входе в штрафную и после контакта с защитником упал на газон. "Ростов" обратился в ЭСК с просьбой оценить работу Лапочкина, в частности в этом эпизоде.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт между игроками, если и имел место, был крайне незначительным и не мог оказать реального влияния на дальнейшее движение нападающего "Ростова" Дмитрия Полоза, - говорится в сообщении. - Падение футболиста имеет признаки преувеличения за счет разворота туловища, которое начинается в момент, когда обе ноги устойчиво стоят на поле".