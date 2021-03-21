Спортдиректор "Рубина" уверен, что Самошников станет основным футболистом сборной России

ТАСС, 21 марта. Защитник "Рубина" Илья Самошников через один-два года будет основным игроком сборной России по футболу. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.

23-летний Самошников был впервые вызван в национальную команду на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. Сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).

"В чем секрет успеха Самошников? Все это достигнуто через тяжелую работу тренеров и Самошникова, он четко выполняет требования, очень хорошо тренируется, растет. Илья конвертировал все свои качества, которые у него были, в серьезную и солидную игру. Но это и эффект того, что Леонид Слуцкий (главный тренер "Рубина" - прим. ТАСС) провел с ним колоссальную работу, а Самошников всегда был интересным футболистом, просто сейчас достиг определенной стабильности в игре", - сказал Яровинский.

"Сто процентов [через год-два Самошников будет игроком стартового состава сборной]. Я в этом даже не сомневаюсь", - добавил Яровинский.

В текущем сезоне защитник провел 19 игр за "Рубин", в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей.