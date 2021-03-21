Спортдиректор "Рубина": Дюпин заслужил вызов в сборную России тяжелой работой над собой

ТАСС, 21 марта. Вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин заслужил приглашение в сборную России по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года тяжелой работой над собой. Такое мнение выразил спортивный директор клуба Олег Яровинский, чей комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Тренерский штаб сборной России в понедельник объявил состав для подготовки к мартовским матчам отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 против команд Мальты, Словении и Словакии. Дюпин впервые в карьере получил приглашение в национальную команду.

"Считаю, что он тоже получил вызов в результате тяжелой работы. Юра - невероятно самокритичный футболист, - сказал Яровинский. - Он очень много работает над пробелами, которые у него, как и у любого футболиста, есть, они это очень много обсуждают с тренерами вратарей. За свою тяжелую работу Дюпин заслужил это приглашение".

Также в сборную был вызвал защитник "Рубина" Илья Самошников. "[Их вызов] особо не удивил. Это подтверждает слова Станислава Саламовича, который говорил, что дорога в сборную открыта для всех футболистов. Черчесов снова подкрепил свои слова делом, все по справедливости", - добавил спортивный директор казанцев.

32-летний Дюпин и 23-летний Самошников впервые вызваны в расположение национальной команды. В текущем сезоне Дюпин провел в составе "Рубина" 18 матчей во всех турнирах, в пяти из них сумев сохранить ворота в неприкосновенности. На счету Самошникова 19 игр в текущем сезоне, в которых он забил два гола и отметился одной результативной передачей.

В марте сборная России сыграет в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта).