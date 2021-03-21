Яровинский: футболисты "Рубина" перестали выходить на матчи с лидерами с дрожащими ногами

ТАСС, 21 марта. Футболисты казанского "Рубина" перестали выходить на матчи против лидеров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с дрожащими ногами. Такое мнение высказал спортивный директор клуба Олег Яровинский, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

После возобновления сезона РПЛ "Рубин" в гостях в матче 20-го тура обыграл московский "Спартак" (2:0) и дома в 21-м туре оказался сильнее петербургского "Зенита" (2:1), а также проиграл "Химкам" (1:3).

"Мы не выходили против "Спартака" и "Зенита" командой, которая чувствует себя слабее, это принципиально важная вещь. Мы со "Спартаком" в первом круге доказали в первую очередь самим себе, что можем с ними играть на равных и обыгрывать, но не получилось с точки зрения результата", - сказал Яровинский.

"А после паузы мы не выходили на эти матчи с дрожащими ногами. Понимали, что это гранды нашего футбола, но и мы не лаптем щи хлебаем. Мы не оцениваем себя как аутсайдера, который внезапно взял очки. Мы можем играть в хороший футбол и доказали это", - отметил спортивный директор клуба.

В турнирной таблице РПЛ после 23 туров "Рубин" занимает восьмое место, набрав 37 очков. "Зенит" с 48 очками лидирует в чемпионате, "Спартак", имеющий в активе 44 очка, идет на второй строчке.