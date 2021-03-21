Алексеев: плохая игра гандболисток сборной России омрачила радость от выхода на Олимпиаду

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Плохое качество игры в матче с командой Казахстана омрачило женской сборной России по гандболу радость от выхода на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Алексей Алексеев.

Российские гандболистки досрочно гарантировали себе участие в предстоящих Играх благодаря субботней победе над командой Казахстана на олимпийском квалификационном турнире в Венгрии. Встреча завершилась со счетом 33:26.

"Отношение к делу во вчерашней игре мне не понравилось, - сказал Алексеев. - Если ты считаешь себя профессионалом, то на таком уровне так играть не подобает. Не хочу переходить на личности, но в большинстве своем вчера профессионального подхода я не увидел. Это были профессионалы, которые плохо сделали свое дело".

Ведущие игроки российской команды начали матч на скамейке запасных, чтобы восстановить силы после пятничной встречи с сербками. Специалист подчеркнул, что их отсутствие в основном составе не может объяснять плохую игру команды в первом тайме. "Это никак не может служить оправданием. Игроки с опытом выступления в Лиге чемпионов, претендующие на выступление за сборную, не имеют права так выступать. Есть уровень, ниже которого падать нельзя", - заявил тренер.

Алексеев считает, что российским гандболисткам не удалось должным образом настроиться на матч с соперником, который уступает им в классе. "Была уверенность в победе. Но эту уверенность нужно демонстрировать на площадке. Вчера я не увидел, что одна команда была на голову сильнее другой", - заключил он.

В заключительном матче квалификационного турнира россиянки сыграют с командой Венгрии, встреча состоится 21 марта. Токио примет Олимпиаду с 23 июля по 8 августа. Женская сборная России по гандболу является действующим олимпийским чемпионом.