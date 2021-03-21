Алексеев будет главным тренером российских гандболисток на Олимпиаде

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев будет руководить командой на Олимпийских играх в Токио. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Российские гандболистки досрочно гарантировали себе участие в предстоящих Играх благодаря субботней победе над командой Казахстана (33:26) на олимпийском квалификационном турнире в Венгрии. Для Алексеева этот турнир стал первым во главе команды. В декабре с поста главного тренера был уволен Амброс Мартин. Перед стартом отборочного турнира Шишкарев отмечал, что вопрос главного тренера команды на Олимпиаде будет решен после квалификации.

"Алексей Алексеев - действующий тренер с подтвержденными полномочиями, - сказал Шишкарев. - Задача по выходу на Олимпиаду решена, поэтому будем помогать Алексею Александровичу усиливать его авторитет. Хочу поздравить всех любителей гандбола, всех любителей спорта, ведь когда речь идет об Олимпиаде, то вопрос не о виде спорта, а о том, чтобы защищать честь страны, поздравляю девчонок, тренерский штаб и лично Алексея Алексеева с первым большим достижением. Несмотря на то, что состав у нашей команды проверенный, для него это был большой стресс".

Глава федерации не считает, что сборной было легко отобраться на Олимпиаду, поскольку ей противостояли мотивированные соперники. Турнир россиянки начали с победы над командой Сербии (29:24).

"Что касается качества игры, то впереди не так много времени, и нам есть над чем работать: нужно налаживать игровые связи, расширять ротацию состава - повторять ошибки Амброса Мартина мы не позволим. Речь о том, что восемь человек хорошо начинают турнир, но плохо его заканчивают. Длинный турнир из семи-восьми игр сыграть одним составом невозможно. В целом выступление я оцениваю очень позитивно, но нам предстоит сделать серьезную домашнюю работу", - заметил Шишкарев.

В заключительном матче квалификационного турнира россиянки сыграют с командой Венгрии 21 марта. Токио примет Олимпиаду с 23 июля по 8 августа. Сборная России по гандболу является действующим олимпийским чемпионом, этот титул она завоевала под руководством Евгения Трефилова, который по состоянию здоровья оставил свой пост и сейчас является консультантом команды.