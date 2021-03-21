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Зимние олимпийские виды спорта

Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле собрал порядка 1 тыс. болельщиков

Мероприятие прошло с 50-процентной заполняемостью трибун
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Около 1 тыс. зрителей посетили этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, который прошел в Нижнем Тагиле 20-21 марта. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь мероприятия Андрей Каща в воскресенье.

Мероприятие прошло с 50-процентной заполняемостью трибун. Все гости были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

"Каждый день - порядка 500 человек [присутствовали на соревнованиях]", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Нижний Тагил станет единственным местом проведения Кубка мира (как мужского, так и женского), где на местах будут присутствовать болельщики.

Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин прошел на комплексе трамплинов "Аист" на горе Долгой в Нижнем Тагиле. Победителем стала австрийка Марита Крамер. Заключительный этап Кубка мира пройдет в Чайковском (Пермский край) 26-28 марта.

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Зимние олимпийские виды спорта
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