Более 900 человек приняли участие в лыжном марафоне имени Кулаковой в Удмуртии

ТАСС, 21 марта. Участниками лыжного марафона имени четырехкратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой стали более 900 спортсменов из 36 регионов страны, сообщил в воскресенье на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

"Третий марафон имени легендарной спортсменки состоялся. Инициатива его создания принадлежит Александру Бречалову (глава Удмуртии - прим. ТАСС), с 2017 года уже вдвое расширилась география участников. Марафон-2021 пробежали более 900 человек из 36 регионов", - написал Семенов.

Премьер-министр региона преодолел 10-километровую дистанцию. "Я думал, что нахожусь уже на стадии принятия неизбежного. Но потом Иван Черезов рассказал об особенностях трассы: подъемы на 180 метров. Попытался откатиться до отрицания, но быстро взял себя в руки", - добавил Семенов.

Соревнования среди любителей прошли на территории оздоровительного комплекса имени Кулаковой. В Удмуртию приехали в том числе гости с Камчатки. На 50-километровую дистанцию в воскресенье вышли более 420 спортсменов. Победителем стал лыжник Константин Главатских.

В марте 2020 года марафон отменили из-за коронавируса. В гонках ранее принимали участие сотни спортсменов-любителей, которые приезжали в Удмуртию со всей страны и из-за рубежа.

Галина Кулакова является одной из самых титулованных советских лыжниц. Она завоевала восемь олимпийских наград, пять раз побеждала на чемпионатах мира и 39 раз выигрывала чемпионаты страны. 78-летняя Кулакова живет в удмуртском селе Италмас по соседству с давней подругой по сборной Ниной Парамоновой.