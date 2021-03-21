"Арсенал" отыграл три мяча и сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 21 марта. "Арсенал" сыграл вничью с "Вест Хэмом" со счетом 3:3 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев голами отметились Джесси Лингард (15-я минута), Джаррод Боуэн (17) и Томаш Соучек (32). У гостей отличился Александр Ляказетт (82), также два автогола на счету игроков "Вест Хэма" Соучека (38) и Крэйга Доусона (61).

"Вест Хэм" прервал трехматчевую серию поражений от "Арсенала" в чемпионате Англии. Также "Вест Хэм" не проигрывает дома на протяжении четырех матчей подряд.

"Вест Хэм" занимает пятую строчку турнирной таблицы, имея в активе 49 очков после 29 матчей. "Арсенал" идет девятым с 42 очками. В следующем матче "Арсенал" 4 апреля примет "Ливерпуль", "Вест Хэм" днем позже на выезде встретится с "Вулверхэмптоном".