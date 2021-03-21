Победитель этапа Кубка мира по фехтованию в Казани Рейзлин отметил организацию турнира

КАЗАНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Шпажист из Украины Игорь Рейзлин, победивший в личном зачете этапа Кубка мира по фехтованию в Казани, высоко оценил организацию спортивного мероприятия.

"Организовано все на достаточно высоком уровне. Единственное, конечно, утомляет хождение в масках, социальная дистанция, а организация на высоком уровне", - сказал он журналистам после награждения.

По словам спортсмена, непривычно, что с учетом новых требований и ограничений, в зале, где проходит турнир, нет зрителей.

Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин "Шпага Казани" проходит в столице Татарстана с 19 по 23 марта. По итогам турнира будет определен окончательный состав участников летней Олимпиады в Токио. Всего в рамках "Шпаги Казани" будет разыграно 32 комплекта медалей.