{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Победитель этапа Кубка мира по фехтованию в Казани Рейзлин отметил организацию турнира

По словам украинского спортсмена, для него было непривычно соревноваться без присутствия зрителей

КАЗАНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Шпажист из Украины Игорь Рейзлин, победивший в личном зачете этапа Кубка мира по фехтованию в Казани, высоко оценил организацию спортивного мероприятия.

"Организовано все на достаточно высоком уровне. Единственное, конечно, утомляет хождение в масках, социальная дистанция, а организация на высоком уровне", - сказал он журналистам после награждения.

По словам спортсмена, непривычно, что с учетом новых требований и ограничений, в зале, где проходит турнир, нет зрителей.

Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин и женщин "Шпага Казани" проходит в столице Татарстана с 19 по 23 марта. По итогам турнира будет определен окончательный состав участников летней Олимпиады в Токио. Всего в рамках "Шпаги Казани" будет разыграно 32 комплекта медалей.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Шахматные турниры
Непомнящий проиграл Гири в финале шахматного онлайн-турнира
Российский шахматист уступил представителю Нидерландов на тай-брейке
Непомнящий проиграл Гири в финале шахматного онлайн-турнира
Читать полностью