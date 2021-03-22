Ламело Боллу диагностировали перелом, он может пропустить остаток сезона НБА

ТАСС, 22 марта. Один из главных претендентов на звание новичка года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разыгрывающий "Шарлотт" Ламело Болл рискует пропустить остаток сезона из-за травмы. Об этом сообщает ESPN.

19-летний Болл получил травму руки в субботнем матче против "Клипперс" (98:125) в результате неудачного падения.

Болл был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером. В текущем сезоне он набирает в среднем 15,9 очка, делает 5,9 подбора, 6,1 передачи.