"Ювентус" не будет продавать Роналду в летнее трансферное окно

ТАСС, 22 марта. Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" не собирается продавать португальского форварда Криштиану Роналду в летнее трансферное окно. Об этом заявил спортивный директор клуба Фабио Паратич, комментарий которого приводит Goal.com.

Ранее издание Daily Star сообщало, что после вылета из 1/8 финала Лиги чемпионов от "Порту" португальский футболист всерьез задумался о переходе в другую команду. При этом отмечалось, что руководство клуба не будет препятствовать переговорам Роналду, так как рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость.

"Роналду - лучший игрок в мире, его продажа не входит в наши планы, - сказал Паратичи. - У "Ювентуса" есть проект, который мы начали воплощать с прошлого года. Один неудачный матч не изменит наших планов, мы продолжим делать то, что задумали".

Контракт 36-летнего Роналду с итальянским клубом рассчитан до июня 2022 года. Зарплата футболиста в "Ювентусе" составляет €31 млн в год.

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. За "Ювентус" он выступает с 2018 года.