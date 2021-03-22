Пять клубов премьер-лиги подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола

ТАСС, 22 марта. Московские клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо", "Локомотив", ЦСКА и "Спартак", а также "Краснодар" подписали меморандум о сотрудничестве и взаимном уважении прав и интересов клубных футбольных академий и их воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Такое решение было принято исходя из важности системного подхода к работе с начинающими футболистами и необходимости формирования качественных условий для развития детского, юношеского и молодежного футбола в России.

"Развитие молодых футболистов для их дальнейшего выступления за основные команды является одним из приоритетных направлений нашей работы, - говорится в заявлении ЦСКА. - Клубы подтверждают свою готовность вести сотрудничество по формированию программ подготовки юных футболистов, обмену опытом между специалистами в сфере детско-юношеского футбола, а также в области подготовки тренеров, развития материально-технической базы, привлечения инвестиций в детско-юношеский футбол, антидопингового и научно-методического обеспечения академий".

В рамках меморандума стороны исключат любые шаги, связанные с несогласованными переходами воспитанников из одной клубной академии в другую, будут извещать друг друга о некорректных действиях третьих лиц в отношении переходов юных футболистов, в том числе по представлению посредников или агентов.