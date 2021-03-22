Омская область получила право использовать эмблему молодежного чемпионата мира по хоккею

ОМСК, 22 марта. /ТАСС/. Федерация хоккея Россия (ФХР) официально разрешила Омской области, которая в 2023 году совместно с Новосибирской областью проведет молодежный чемпионат мира, использовать эмблему турнира для его продвижения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

"Омская область может официально использовать эмблему первенства мира по хоккею. Разрешение на ее использование в целях информационного продвижения первенства выдано Федерацией хоккея России", - сообщила пресс-служба.

На эмблеме турнира изображен медведь с клюшкой на фоне российского флага. Медведь символизирует бескрайние сибирские просторы, силу и благородство, а клюшка отражает богатейшие хоккейные традиции России. Официальная церемония презентации эмблемы прошла в декабре 2020 года в Москве.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.