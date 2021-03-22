"Краснодар" объявил о переходе футболиста Берга в "Гётеборг" по окончании сезона

ТАСС, 22 марта. Шведский форвард российского футбольного клуба "Краснодар" Маркус Берг принял решение продолжить карьеру в "Гётеборге", в который перейдет по окончании текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Контракт 34-летнего форварда с "Краснодаром" заканчивается летом. В текущем сезоне он провел за клуб 25 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Берг представлял "Краснодар" с июля 2019 года. До этого он играл за "Гётеборг", нидерландские "Гронинген" и ПСВ, германский "Гамбург", греческий "Панатинаикос" и "Аль-Айн" из ОАЭ. В составе сборной Швеции на его счету 82 матча и 22 гола.