Бывший футболист "Баварии" Хаби Алонсо может возглавить "Боруссию" из Мёнхенгладбаха

ТАСС, 22 марта. Бывший футболист мюнхенской "Баварии" Хаби Алонсо может стать новым главным тренером "Боруссии" из Мёнхенгладбаха. Об этом сообщает Bild.

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер "Боруссии" Марко Розе летом возглавит дортмундский одноименный клуб. Мёнхенгладбахская "Боруссия" занимает 10-е место в чемпионате Германии, набрав 36 очков после 26 туров.

Алонсо 39 лет, он является главным тренером клуба "Реал Сосьедад Б" (второй команды испанского клуба, выступающей в третьем испанском дивизионе). В нынешнем сезоне клуб под руководством испанского специалиста занимает первое место в турнирной таблице.