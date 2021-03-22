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Сборные по футболу

Представлена новая игровая форма сборной России по футболу

Ближайший матч россияне проведут 24 марта в гостях против сборной Мальты
Ильзат Ахметов Adidas
Описание
Ильзат Ахметов
© Adidas

ТАСС, 22 марта. Презентация новой игровой формы сборной России по футболу состоялась в эфире телеканала "Матч ТВ".

Форма разработана техническим спонсором национальной команды компанией Adidas. Экипировка выполнена в белом цвете с контрастными синими и красными деталями, образующими российский триколор.

Презентация предыдущего варианта формы сборной России состоялась 27 августа 2020 года.

В марте сборная России сыграет в квалификации чемпионата мира 2022 года, где выступит в группе H. Россияне проведут матчи в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта). Также в этой форме российские футболисты сыграют на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Он запланирован на период с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. На групповом этапе сборная России сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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