Представлена новая игровая форма сборной России по футболу

А вот и новая форма нашей сборной. Российский флаг, знакомые цвета и ничего лишнего Нам уже не терпится увидеть команду в этом комплекте. А как тебе свежий дизайн? Сборная России по футболу pic.twitter.com/3TlffwO0gZ

Форма разработана техническим спонсором национальной команды компанией Adidas. Экипировка выполнена в белом цвете с контрастными синими и красными деталями, образующими российский триколор.

Презентация предыдущего варианта формы сборной России состоялась 27 августа 2020 года.

В марте сборная России сыграет в квалификации чемпионата мира 2022 года, где выступит в группе H. Россияне проведут матчи в гостях с командой Мальты (24 марта), дома со словенцами (27 марта) и в гостях со словаками (30 марта). Также в этой форме российские футболисты сыграют на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Он запланирован на период с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. На групповом этапе сборная России сыграет против команд Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).