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Футбол в России

СМИ: в футбольном клубе "Сочи" имеются задержки по зарплатам

По информации газеты "Спорт-Экспресс", только недавно игрокам выплатили деньги за январь
Футболисты "Сочи" Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Футболисты "Сочи"
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 22 марта. В российском футбольном клубе "Сочи" игрокам задерживают зарплаты. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что только недавно игрокам выплатили деньги за январь.

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко назвал задержки выплат техническим моментом. "Февральская зарплата закрывается в марте, месяц еще не закончился, так что даже не вижу поводов для каких-то обсуждений. У нас все нормально", - приводит "Спорт-Экспресс" комментарий Рубашко.

"Сочи" после 23 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги идет в зоне еврокубков и занимает четвертое место, набрав 40 очков. Ближайший матч команды запланирован на 3 апреля, в этот день "Сочи" в гостях сыграет с казанским "Рубином".

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