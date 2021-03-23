Футболист "Спартака" Соболев рассказал о желании продолжить карьеру за рубежом

ТАСС, 23 марта. Российский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев заявил, что хотел бы продолжить карьеру в команде, выступающей в чемпионатах Англии, Италии или Германии. Комментарий Соболева приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Иностранный футбол смотрю, и однажды хотелось бы оказаться его частью, - сказал Соболев. - Но, наверное, пока рано. Надо еще поиграть в "Спартаке", выиграть в нем что-то, сыграть в Лиге чемпионов. Я же и в сборной ни разу еще не провел 90 минут, надо прибавлять, работать, крепнуть".

"Не Испания точно, там не мой футбол. Германия, Италия, Англия - в один из трех этих чемпионатов. Конечно, не обязательно [в команду из топ-5 турнирной таблицы]. Кто меня в верхнюю пятерку возьмет?", - добавил нападающий.

Соболеву 24 года, он выступает за "Спартак" с февраля 2020 года. Вторую часть сезона-2019/20 россиянин проводил в московском клубе на правах аренды из самарских "Крыльев Советов", в мае красно-белые подписали с нападающим полноценный контракт. В нынешнем сезоне Соболев провел 18 матчей за красно-белых, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.