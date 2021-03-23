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НХЛ

Три передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

"Рейнджерс" выиграли со счетом 5:3, результативным пасом также отметился Павел Бучневич
Артемий Панарин AP Photo/Kathy Willens
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 23 марта. "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке со счетом 5:3 обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Каапо Какко (28-я, 60-я минуты), Крис Крайдер (31, 46), Адам Фокс (39). У проигравших шайбы забросили Расмус Асплунд (24), Дилан Козенс (42), Джефф Скиннер (45).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал три голевые передачи, набрав 28 очков (восемь голов + 20 передач) в 20 матчах. Его одноклубник Павел Бучневич отметился результативным пасом и набрал 29 очков (11+18) за 30 игр.

"Рейнджерс" занимают шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 32 очка в 31 матче. "Баффало" потерпел 14-е поражение подряд и идет на последней, восьмой строчке с 16 очками за 30 игр.

Следующий матч "Рейнджерс" проведут 26 марта в гостях против "Филадельфии". "Баффало" 25 марта сыграет на выезде с "Питтсбургом".

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