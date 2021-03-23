Открытие академии волейбола имени Карполя в Екатеринбурге планируется в апреле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Академия волейбола имени Николая Карполя в Екатеринбурге примет первых спортсменов в апреле этого года. Точная дата открытия еще определяется, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

Ранее сообщалось, что разрешение на ввод академии в эксплуатацию было получение в декабре 2020 года. В последние месяцы в комплексе продолжаются работы по оснащению необходимым оборудованием.

"[Открытие] в апреле планируется. Пока точной даты нет", - сказали в пресс-службе.

Первый камень в основание Академии волейбола имени Николая Карполя был заложен в августе 2019 года. Спортивный комплекс станет одним из учебно-тренировочных центров клуба "Уралочка", академию также планируется задействовать в качестве тренировочной площадки во время проведения Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Общая площадь академии составляет более 9 тыс. кв. метров, в ней располагаются спортивно-тренировочный блок со спортивным залом с трансформируемыми трибунами на 410 мест, тренажерным залом, а также общежитие на 70 человек, столовая, конференц-зал и медико-реабилитационный блок.

Карполь является самым успешным и титулованным тренером в истории советского и российского волейбола. Он возглавлял сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), Объединенную команду СНГ (1992), России (1993-2004). С этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990), семикратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз - чемпионом России.