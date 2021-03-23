"Хьюстон" прервал серию из 20 поражений в НБА, обыграв "Торонто"

ТАСС, 23 марта. "Хьюстон" обыграл "Торонто" в овертайме со счетом 117:99 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Торонто" Фред Ванвлит, набравший 27 очков. Его одноклубник Паскаль Сиакам оформил дабл-дабл (21 очко + 10 подборов), на счету разыгрывающего "Хьюстона" Джона Уолла трипл-дабл (19 очков + 11 подборов + 10 передач).

"Хьюстон" прервал серию из 20 поражений в регулярном чемпионате, команда одержала первую победу с 7 февраля. "Торонто" проиграл девятый матч подряд. Последнюю победу канадская команда одержала 27 февраля, когда со счетом 122:111 обыграла "Хьюстон".

"Хьюстон" занимает предпоследнюю, 14-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, одержав 12 побед в 42 матчах. "Торонто" находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции с 17 победами за 43 игры.

Следующий матч "Хьюстон" проведет 25 марта дома против "Шарлотт". "Торонто" в тот же день на своей площадке сыграет с "Денвером".