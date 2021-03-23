"Сент-Луис" уступил "Вегасу" в матче НХЛ. Тарасенко отдал голевую передачу

Голевую передачу Данну отдал российский нападающий Владимир Тарасенко, который набрал пять очков (один гол + четыре передачи) в восьми матчах. Форвард в сентябре 2020 года перенес операцию на плече - третью за 2,5 года, из-за чего смог провести первую игру нынешнего сезона только 7 марта.

"Вегас" занимает первую строчку в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 45 очков в 30 матчах. "Сент-Луис" находится на четвертом месте с 37 очками за 32 игры.

Следующий матч "Вегас" проведет 26 марта на выезде против "Колорадо". "Сент-Луис" в тот же день сыграет в гостях с "Миннесотой".

В других матчах игрового дня "Миннесота" дома обыграла "Анахайм" (2:1), "Колорадо" на выезде победил "Аризону" (5:1), нападающий гостей Валерий Ничушкин отдал две голевые передачи, "Виннипег" на чужой площадке переиграл "Ванкувер" (4:0).