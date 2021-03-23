"Фиорентина" объявила об отставке главного тренера Пранделли

ТАСС, 23 марта. Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Фиорентина". Об этом сообщает пресс-служба команды из Флоренции.

"Руководство клуба приняло прошение Пранделли об отставке. Он отдал все силы, чтобы принести пользу нашему клубу, - говорится в сообщении. - Благодарим тренера за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшей карьере".

По данным Sky Sports Italia, преемником Пранделли может стать Джузеппе Якини, уволенный из "Фиорентины" в ноябре 2020 года.

После 28 туров клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 29 очков. Ближайший матч "Фиорентина" проведет 3 апреля в гостях против "Дженоа".

В составе итальянской команды с января выступает российский нападающий Александр Кокорин, проведший три матча и не отметившийся результативными действиями. В настоящий момент 30-летний россиянин восстанавливается от травмы бедра.

Пранделли 63 года, он руководил "Фиорентиной" с 2020 года. Также специалист возглавлял итальянские клубы "Аталанта", "Лечче", "Верона", "Венеция", "Парма", "Рома", "Дженоа", турецкий "Галатасарай", испанскую "Валенсию" и сборную Италии.