В Севастополе прошла акция, приуроченная к 90-летию со дня основания комплекса ГТО

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Акция, приуроченная к 90-летию со дня создания всесоюзного физкультурного комплекса ГТО, прошла в Севастополе на базе спортивного комплекса Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

Более 70 курсантов и студентов Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова выполнили нормативы по шести видам испытаний. В качестве почетных гостей на торжественном открытии присутствовали начальник Черноморского высшего военно-морского училища им П. С. Нахимова контр-адмирал Александр Гринкевич, заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Севастополя Мария Бляхер, а также серебряный призер Олимпийских игр 2004 года по парусному спорту, посол ГТО в Севастополе Светлана Матевушева.

По результатам выполнения нормативов лучшие в каждом виде были награждены грамотами и сувенирами с символикой ГТО. Организатором мероприятия выступил центр тестирования ГТО в Севастополе при поддержке местного управления по делам молодежи и спорта.