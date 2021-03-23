Глазунов: сборная России по фехтованию на шпагах постарается исправить ошибки к Олимпиаде

КАЗАНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Старший тренер мужской сборной России по фехтованию на шпагах Александр Глазунов рассчитывает, что российские фехтовальщики смогут исправить свои ошибки и подойти в боевой форме к Олимпийским играм в Токио. Об этом он сообщил журналистам во вторник на этапе Кубка мира в Казани.

"Время есть, ошибок много у команды, будем стараться за это время их исправить, чтобы подойти в более боевой форме уже к Олимпийским играм", - сказал Глазунов.

По его словам, команда начала сезон с июня 2020 года, летом спортсмены занимались больше общефизической подготовкой. "Создавали с ноября месяца российские и всероссийские соревнования, чтобы ребята не только тренировались, но и еще была у них соревновательная практика. Надеюсь, что, по крайней мере, к этому турниру (этапу Кубка мира - прим. ТАСС) нам удалось как-то ребят подвести", - добавил тренер.

Глазунов отметил высокий уровень организации этапа Кубка мира в Казани. "Зал большой, очень много дорожек выставили. На самом деле не во многих странах мира так могут проводить турниры. На моей памяти, наверное, один из лучших турниров, которые в мире проводятся, этап Кубка мира - это в Катаре", - сказал он.

Сборная России в составе Сергея Биды, Сергея Ходоса, Никиты Глазкова и Павла Сухова проиграла команде Китая со счетом 39:45 в матче за третье место на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в Казани. Сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио как лучшая команда Европы не из топ-4 рейтинга Международной федерации фехтования. Женская сборная России также заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу команде Китая со счетом 24:40.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.