НХЛ объявила об изменениях в системе лотереи драфта

ТАСС, 24 марта. Совет управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одобрил изменения в системе лотереи драфта. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В настоящее время порядок выбора игроков зависит от результатов команды в прошлом сезоне: обладатель Кубка Стэнли в каждом раунде выбирает последним, 31-м, финалист - предпоследним. Остальные 14 клубов, игравших в плей-офф, выбирают в зависимости от стадии вылета из Кубка Стэнли и места в регулярном чемпионате. Порядковый номер команд, не попавших в плей-офф, определяется с помощью лотереи. Самые большие шансы выиграть ее у клуба, занявшего последнее место в регулярном чемпионате.

Ранее лотерея проходила в три раунда - сначала определялся клуб, который будет выбирать первым на предстоящем драфте, затем - вторым и третьим, право четвертого выбора получала худшая из оставшихся команд. Начиная с драфта 2021 года количество раундов лотереи будет сокращено с трех до двух. Таким образом, худшая команда по итогам регулярного чемпионата гарантированно получает право выбора под третьим номером на предстоящем драфте.

Также было введено правило, согласно которому команда, участвующая в лотереи драфта, не может подняться по ее итогам больше чем на 10 мест от заранее прогнозируемого. Таким образом, на право первого выбора на драфте будут претендовать 11 команд. Правило вступает в силу с 2022 года.

Помимо этого, с 2022 года будет установлен лимит на количество побед в лотереи: не более двух в течение пяти лет.

Первый раунд драфта НХЛ 2021 года должен пройти 23 июля, со второго по седьмой - 24-го.