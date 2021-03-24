Во Вьетнаме футболиста дисквалифицировали на три матча за провокацию в адрес судьи

ТАСС, 24 марта. Вратарь вьетнамского футбольного клуба "Кантхо" Фамтрантан Ву дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 10 млн вьетнамских долларов (432$) за провокацию в адрес судьи. Такое решение принял дисциплинарный комитет Федерации футбола Вьетнама, сообщает Vne Express International.

Инцидент произошел во время матча второго дивизиона чемпионата Вьетнама между "Кантхо" и "Конань Нханьдань" (1:1) в пятницу. На 88-й минуте судья назначил пенальти за нарушение правил со стороны вратаря, показав ему желтую карточку. Тот отразил 11-метровый, после чего подбежал к судье и несколько метров прокатился на коленях, остановившись прямо перед ним.

Позднее вратарь и клуб принесли извинения. "Несмотря на то, что физического контакта не было, это провокационное поведение абсолютно недопустимо и заслуживает наказания. Футболист не должен выходить за рамки дозволенного", - сказал глава дисциплинарного комитета Федерации футбола Вьетнама Ву Суаньтхан.

В заявлении федерации говорится, что по правилам Международной федерации футбола (ФИФА) судья должен был показать голкиперу вторую желтую карточку и удалить с поля, за что также отстранен на несколько игр.