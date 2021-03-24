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Мировой футбол

Исследование показало, что Рэшфорд является самым дорогостоящим футболистом в мире

В основу расчета легло то, какой процент трансферной стоимости игрока составляет от стоимости всего клуба

ТАСС, 24 марта. Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд является самым дорогостоящим футболистом в мире по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт CIES.

В основу расчета легло то, какой процент трансферной стоимости игрока составляет от стоимости всего клуба.

Трансферная стоимость 23-летнего Рэшфорда оценивается в €150-200 млн (почти 15% от предполагаемой трансферной стоимости игроков клуба). Второе место занял нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд (€150-200 млн, 21,5%). Третьим стал форвард "Атлетико" Жоау Фелиш (€120-150 млн; 17,9%).

Рэшфорд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне форвард провел 45 матчей, забив 18 мячей и отдав 12 голевых передач.

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