{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Донских и Комнатная завоевали золото в сноуборд-кроссе на юниорском чемпионате мира

Они представляли вторую российскую команду

ТАСС, 24 марта. Россияне Даниил Донских и Валерия Комнатная стали победителями командных соревнований в дисциплине "сноуборд-кросс" на проходящем в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу и сноуборду.

Они представляли вторую российскую команду. Второе место заняла первая команда Франции, третьей стала основная команда Чехии. Первая российская сборная в составе Александра Атылина и Ксении Качаловой заняла пятое место.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Тренер "Тамбова" назвал выдумкой информацию об игре футболистов команды на ставках
В среду генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова рассказала ТАСС, что два игрока команды вызваны в РФС
Читать полностью