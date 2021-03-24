Донских и Комнатная завоевали золото в сноуборд-кроссе на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 24 марта. Россияне Даниил Донских и Валерия Комнатная стали победителями командных соревнований в дисциплине "сноуборд-кросс" на проходящем в Красноярске юниорском чемпионате мира по фристайлу и сноуборду.

Они представляли вторую российскую команду. Второе место заняла первая команда Франции, третьей стала основная команда Чехии. Первая российская сборная в составе Александра Атылина и Ксении Качаловой заняла пятое место.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходит на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта.