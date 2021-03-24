"Авангард" договорился с Омской областью об организации уроков по хоккею в 29 школах

ОМСК, 24 марта. /ТАСС/. Клуб "Авангард" в рамках программы по развитию дворового хоккея договорился с властями Омской области об организации в 29 школах региона занятий по хоккею на уроках физкультуры. Об этом рассказал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Сибирский регион станет первым субъектом РФ, где хоккей преподается в школе.

"Мы построили больше 30 коробок в Омске и Омской области, купили форму, пригласили тренеров из "Авангарда", которые вели там занятия - естественно, был логичный шаг делать эти коробки при школах, соответственно, сделать урок физкультуры, - сказал Крылов. - Но вы не представляете, как неимоверно трудно было пробить с точки зрения всех согласований этот урок физкультуры. И мы это сделали, сделали первыми. Я надеюсь, что с сентября мы в 29 школах, где у нас есть эти коробки, запустим эту программу, где будет урок физкультуры среди первых классов, причем, как у мальчиков, так и у девочек".

Он подчеркнул, что в других регионах делаются попытки преподавать в школах футбол, уже выбраны пилотные регионы, но именно Омская область - первый регион, который прошел все согласования для внедрения в образовательных учреждениях таких видов спорта.

По словам Крылова, в теплое время года на этих же коробках будет преподаваться флорбол - хоккей с мячом в зале. "Надеюсь, что этот первый результат будет очень положительным, и мы сможем дальше каскадировать это и на другие школы. И тогда реально можно будет сказать, что Омск и Омская область - это хоккейный регион, где хоккей везде и всюду", - подчеркнул представитель клуба.

В сентябре 2020 года председатель правления компании "Газпром нефть" Александр Дюков рассказал журналистам, что корпорация планирует увеличить в Омской области количество дворовых хоккейных площадок до 250. Для каждого катка будет построена теплая раздевалка и выделены тренеры с методиками "Авангарда". По словам Дюкова, это позволит сделать хоккей в Омской области действительно массовым видом спорта и не упускать талантливых ребят. Сроки реализации проекта не уточняются.