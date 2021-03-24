Промес назвал Тедеско идеальным тренером для "Спартака"

ТАСС, 24 марта. Доменико Тедеско является идеальным тренером для московского футбольного клуба "Спартак". Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал полузащитник красно-белых Квинси Промес.

Тедеско возглавляет московский клуб с 2019 года, он покинет команду по окончании текущего сезона.

"Мы двигаемся от игры к игре и только где-то в подсознании держим, что Доменико уйдет. Это его решение, его нужно уважать, - сказал Промес. - Мне очень нравится с ним работать, это топ-тренер, думаю, все остальные ребята из команды скажут то же самое. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался".

Футболист отметил, что от Тедеско исходит сумасшедшая энергетика. "Я работал со многими тренерами, и Доменико однозначно входит в мой топ: он понимает футбол, очень силен тактически, от него исходит сумасшедшая энергетика, - добавил Промес. - Он идеальный тренер для "Спартака". Повторюсь, я очень хочу, чтобы он остался. Но в итоге это будет его решение".

"Спартак" с 44 очками в 23 матчах занимает второе место в Тинькофф - Российской премьер-лиге. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре очка.