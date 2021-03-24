Анна Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию

ТАСС, 24 марта. Российская фигуристка Анна Щербакова стала лучшей в короткой программе на чемпионате мира. Соревнования проходят в Стокгольме.

Результат 16-летней россиянки составил 81,00 балла. Второе место заняла японка Рика Кихира (79,08), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (78,86). Александра Трусова стала 12-й (64,82).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна будет звучать фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ученица Этери Тутберидзе Щербакова - трехкратная чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы и финала серии Гран-при. Ученица Алексея Мишина 24-летняя Елизавета Туктамышева выступает на чемпионате мира впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей. 16-летняя Трусова - подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, она является бронзовым призером чемпионата Европы, финала серии Гран-при.

Произвольную программу женщины представят в пятницу. Чемпионат мира завершится 28 марта.

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