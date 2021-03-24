Брат Нурмагомедова считает, что Хабиб может стать тренером после завершения карьеры

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может стать тренером после завершения карьеры. Об этом ТАСС заявил двоюродный брат спортсмена Абубакар Нурмагомедов.

Нурмагомедов ранее объявил о завершении карьеры и был исключен из всех рейтингов UFC.

"Хабиб тоже выполняет какую-то функцию тренера, - сказал боец. - Бывает, после тренировок проводит упражнения - планку, отжимания, пресс, прыжки. Старая школа. Он уже оставил спорт, пускай будет тренером".