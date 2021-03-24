Матыцин: комплекс ГТО должен мотивировать россиян заботиться о своем здоровье

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" должен мотивировать россиян следить за своим здоровьем. Такое мнение в среду на рабочей встрече с руководителями физкультурно-спортивных организаций высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Рабочая встреча прошла в Министерстве спорта РФ, мероприятие было приурочено к семилетию со дня подписания указа президента РФ о возрождении комплекса ГТО. Участники обсудили с министром дальнейшее развитие комплекса в контексте стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года.

"2020 год предъявил серьезные требования к организации мероприятий по программе ГТО, но мы видели, что интерес людей к комплексу ГТО растет. Как и было заявлено на Совете при президенте РФ, выполнение комплекса ГТО не должно быть догмой, системой принуждений, мы должны сформировать систему мотивации для каждой отдельной категории людей. Каждый должен понять, для чего этот комплекс нужен", - сказал Матыцин.

За семь лет реализации комплекса ГТО его участниками стали более 15 млн человек, большую часть участников составляют школьники и студенты до 24 лет. Порядка 8,7 млн человек уже приступили к выполнению нормативов комплекса в центрах тестирования.

"Сегодня комплекс должен стать площадкой, где человек тестирует свое здоровье. Выполнение нормативов комплекса является хорошим стимулом, чтобы человек увидел свой реальный физический возраст, насколько он соответствует паспортному, чтобы появилась мотивация быть здоровым. Еще одна задача заключается в том, чтобы и молодежь, и взрослое население могли почувствовать себя частью большой спортивной команды ГТО", - отметил министр.

"Ключевую роль в общем деле должны играть физкультурно-спортивные клубы по месту работы и жительства, общероссийские федерации по видам спорта, ответственные за оздоровление и спорт лица, действующие на предприятиях и в организациях, социально-ориентированные некоммерческие организации, которых мы поддерживаем за счет грантовых средств федерального проекта "Спорт - норма жизни", - добавил министр.