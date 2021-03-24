Казанский "Зенит" не сумел выйти в финал волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 24 марта. Казанский "Зенит" уступил польскому клубу "Закса" по итогам противостояния в полуфинале волейбольной Лиги чемпионов.

В первой игре на своей площадке подопечные Владимира Алекно потерпели поражение - 2-3. В ответном матче на выезде казанский клуб победил с таким же счетом. В связи с ничейным счетом по итогам двух встреч был проведен золотой сет, в котором победу одержали хозяева площадки - 15:13.

В другом полуфинале играют итальянские "Трентино" и "Перуджа". Первый матч закончился домашней победой "Трентино" (3-0), ответный проходит в среду.

"Зенит" является шестикратным победителем турнира (2008, 2012, 2015-2018). Финальный матч пройдет 1 мая в итальянской Вероне.