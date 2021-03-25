Футболисты сборной России стартуют на молодежном чемпионате Европы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Молодежный чемпионат Европы по футболу для игроков до 21 года с участием сборной России стартует в четверг в Венгрии и Словении. Россияне впервые с 2013 года выступят в финальной стадии турнира.

Сборная России выступает в группе C и первый матч против команды Исландии проведет в первый же день в венгерском Дьёре. Следующим соперником команды Михаила Галактионова станет один из фаворитов Евро - сборная Франции (28 марта, Сомбатхей, Венгрия), а заключительной на групповом этапе для россиян станет игра с командой Дании (31 марта, Сомбатхей).

Оптимизм у болельщиков сборной России вызывает тот факт, что команда составлена преимущественно из игроков, имеющих постоянную практику в клубах Тинькофф - Российской премьер-лиги. Из состава российской "молодежки" можно выделить 17-летнего Арсена Захаряна, Александра Максименко и Федора Чалова, представляющих соответственно московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА.

Полный состав сборной России выглядит следующим образом: вратари - Александр Максименко ("Спартак"), Денис Адамов ("Сочи"), Иван Ломаев ("Крылья Советов"); защитники - Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо", Москва), Никита Калугин ("Нефтехимик"), Павел Маслов ("Спартак"), Артем Голубев ("Уфа"), Данил Круговой ("Зенит"); полузащитники - Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба - "Динамо"), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба - "Краснодар"), Иван Обляков, (ЦСКА), Александр Ломовицкий ("Арсенал", Тула), Наиль Умяров ("Спартак"), Данил Глебов ("Ростов"), Даниил Куликов ("Локомотив"); нападающие - Вячеслав Грулёв, Константин Тюкавин (оба "Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров ("Рубин").

Незадолго до вылета в Венгрию старший тренер молодежной сборной пообщался с журналистами и отметил, что его команда должна отталкиваться от своей игры и функционального состояния. "Уделили большое количество времени соперникам, было проведено очень много аналитической работы, она практически завершена, остаются детали. Сборная Исландии, матчем против которой 25 марта мы начинаем чемпионат Европы, достаточно крепкая команда, которая заняла второе место в своей подгруппе, у нее есть достаточно яркий нападающий [Свейнн] Гудьонсен, который забил пять мячей в цикле. Это крепкая команда, атлетичная, с которой будет непросто играть - она отдает инициативу, но в то же время нацелена на быстрый мяч", - отметил Галактионов.

Без слабых соперников, но с большими надеждами

По словам Галактионова, на турнире у российской команды нет слабых соперников. "Что касается сборной Франции, понятно, что это топ-соперник с точки зрения футболистов, которые выступают в европейских клубах. В то же время есть нюансы по игре, на которые мы обратили внимание и понимаем, как их использовать; Датчане с приходом нового тренера стали играть в более комбинационный футбол, заняли первое место в группе, эта команда играет очень организованно с точки зрения стилистики. Слабых соперников априори нет, все достаточно хорошие с сильным подбором исполнителей, но мы всегда говорим, что надо отталкиваться от своего качества игры, функционально мы должны отталкиваться от себя", - добавил старший тренер сборной России.

Команда России обеспечила себе участие в финальной части молодежного Евро в середине ноября. На групповом этапе россияне одержали семь побед, два матча завершили вничью и уступили только в одной встрече. Однако поражение в Лодзи от команды Польши едва не стоило подопечным Михаила Галактионова первого места в группе. Россиянам помогла команда Сербии, в предыдущем матче выигравшая на своем поле у поляков со счетом 1:0.

В финальном турнире в Словении и Венгрии примут участие 16 команд, которые на первом этапе будут разбиты на четыре группы. Встречи группового турнира пройдут с 24 по 31 марта, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные каждого квартета. Плей-офф стартует 31 мая, финальный матч пройдет 6 июня в Любляне.

Чемпионат Европы проводится каждые два года. Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в 1/4 финала в 1994 и 1998 годах. В 1998 году состоялась последняя победа россиян в финальной части, тогда турнир проходил без группового этапа. Сборная России, за которую тогда выступали Егор Титов и Вадим Евсеев, проиграла в четвертьфинале испанцам (0:1), после чего в полуфинале утешительного раунда уступила шведам (0:2) и выиграла матч за седьмое место у команды Румынии (2:1).

После этого россияне только однажды смогли пробиться в финальную часть. На турнире в 2013 году в составе сборной России выступали Алан Дзагоев, Федор Смолов и Денис Черышев. Тогда, попав в группу со сборными Испании, Нидерландов и Германии, российская команда проиграла во всех матчах.